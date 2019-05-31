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19:44   31 Мая 2019
Россия

Путин поручил простимулировать организации регистрироваться по месту работы

Путин поручил простимулировать организации регистрироваться по месту работы

Президент России поручил Кабмину разработать механизмы, которые будут стимулировать организации регистрироваться в тех субъектах, где они работают. Об этом сообщается в перечне поручений президента по итогам встречи с Советом законодателей.

Как говорится в документе, Кабмин должен заняться разработкой механизмов, стимулирующих регистрацию в едином государственном реестре юридических лиц организаций в тех субъектах Российской Федерации, где ведется их деятельность.

Также российский лидер поручил Кабмину рассмотреть вопрос о совершенствовании нормативно-правовой базы федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов для более оперативного освоения бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделенных на национальные проекты. Доклад нужно подготовить до 1 сентября.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #кабмин

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