Беглов, Слуцкий и патриарх Кирилл посетили приют для матерей

Градоначальник Петербурга Александр Беглов, патриарх всея Руси Кирилл и председатель Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий вместе приехали в приют «Благодать» для молодых мам в Петербурге. Об этом председатель сообщил на своей странице в Facebook.

Приют «Благодать» оказывает помощь матерям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Туда принимаются мамы с малышами из числа выпускниц детских домов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Девушки с детьми проживают на территории Воскресенского Новодевичьего монастыря, пока кураторы помогают им решить проблемы с трудоустройством, жильем и детским садом.

Напомним, 30 мая врио губернатора Северной столицы Беглов добился строительства школы в Приморском районе города, договорившись с руководством компании «Перекресток» о сокращении санитарной зоны, чтобы освободить пространство для нового учебного заведения.