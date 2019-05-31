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Уходящий спецпрокурор Мюллер отрицает, что россияне вмешивались в американские выборы

Уходящий спецпрокурор Мюллер отрицает, что россияне вмешивались в американские выборы

 Трамп считает вопрос с расследованием Мюллера закрытым

Трамп считает вопрос с расследованием Мюллера закрытым
19:40   31 Мая 2019
Весь мир

Уходящий спецпрокурор Мюллер отрицает, что россияне вмешивались в американские выборы

Уходящий спецпрокурор Мюллер отрицает, что россияне вмешивались в американские выборы

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, который активно искал «российское вмешательство» в американские президентские выборы 2016 года, заявил, что никого не может обвинить по итогам расследования.

«Каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не доказана», — подчеркнул Мюллер во время выступления перед отставкой, пишет The New York Times.

Ранее суд Вашингтона обязал Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра предоставить подробные объяснения по обвинению российской компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, во «вмешательстве» в американские выборы.

Уходящий спецпрокурор Мюллер отрицает, что россияне вмешивались в американские выборы

Сам Мюллер отметил, что инициатива предъявить обвинения «Конкорду» принадлежит Барру, «забывшему» о презумпции невиновности.

«Помимо политики ведомства, мы руководствовались принципами справедливости. Предъявлять обвинения в отсутствии судебного решения было бы нечестно», — подчеркивает Мюллер.

Мюллер утверждает, что на публикации  полного расследования настоял Барр. Защита российской компании считает, что представители Минюста нарушили право «Конкорда» на беспристрастный суд: они не предоставили полные материалы расследования адвокатам, а транслировали свою версию.

«В какой-то момент я попросил обнародовать некоторые части доклада, однако генеральный прокурор предпочел обнародовать сразу весь доклад, и, как мы понимаем, в итоге доклад опубликован практически целиком», — объясняет Мюллер.

Уходящий спецпрокурор Мюллер отрицает, что россияне вмешивались в американские выборы

В апреле адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье потребовал привлечь обоих прокуроров к уголовной ответственности. Защита уверена, что Барр и Мюллер нарушили уголовный кодекс округа Колумбия. Они распространяли данные и оценки, которые касаются виновности его подзащитных и доказательств, тем самым нарушали право «Конкорда» на справедливый суд.

После требований «Конкорда» в отставку ушел заместитель генпрокурора США Род Розенcтайн, рекомендовавший Мюллера на пост.

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Автор: Олег Королев
#мюллер

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