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Уходящий спецпрокурор Мюллер отрицает, что россияне вмешивались в американские выборы

Уходящий спецпрокурор Мюллер отрицает, что россияне вмешивались в американские выборы

 Трамп считает вопрос с расследованием Мюллера закрытым

Трамп считает вопрос с расследованием Мюллера закрытым
19:34   31 Мая 2019
Весь мир

Трамп считает вопрос с расследованием Мюллера закрытым

Трамп считает вопрос с расследованием Мюллера закрытым

Вопрос с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы глава США считает закрытым. Дональд Трамп доверяет генпрокурору страны Уильяму Барру в том, как он представил доклад Мюллера, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Доклад оправдывает Россию и говорит о ее непричастности, в связи с чем дело можно считать закрытым, отметила она.

Ранее Мюллер заявил о закрытии офиса спецпрокурора и об уходе из американского министерства юстиции.

Трамп считает вопрос с расследованием Мюллера закрытым

Глава РФ Владимир Путин после обнародования доклада Мюллера заявил, что в Москве не сомневались в результатах расследования. Он связал их с кризисом американской политической системы.

Двухлетняя работа Мюллера обошлась налогоплательщикам США почти в 35 миллионов долларов. Итоговый доклад из 448 страниц не содержит ни одного доказательства сговора Трампа и России. Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс после публикации доклада потребовал проверить расследование на законность и соответствие стандартам Минюста.

Мюллера и Барра к уголовной ответственности требует привлечь компания «Конкорд», чьим владельцем является бизнесмен Евгений Пригожин. Компанию неоднократно и бездоказательно называли причастной к «вмешательству». После требований «Конкорда» в отставку ушел заместитель генпрокурора США Род Розенcтайн.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #политика #трамп #мюллер

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