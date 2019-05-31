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18:31   31 Мая 2019
Россия

Школа молодого политика провела мастер-класс по социальному проектированию

Школа молодого политика провела мастер-класс по социальному проектированию

Мастер-класс «Социальное проектирование: от идеи к проекту мастер-класс по социальному проектированию» провела Школа молодого политика в Санкт-Петербурге.

Во время мастер-класса участники познакомились с этапами разработки социальных проектов и с возможностями получения финансирования на различных грантовых площадках. Узнали, как устроены механизмы грантового финансирования и что собой представляет разработка заявок на грант, типичные ошибки и трудности в процессе написания и реализации проектов.

Школа молодого политика провела мастер-класс по социальному проектированию

Участники Школы выступали с разнообразными идеями социального проектирования, такими как:

— Помощь с самоопределением молодежи.  

— Социальное предпринимательство  

— Изготовление сувенирной продукции людьми с ограниченными возможностями.  

— Показ театральных постановок в детских садах.  

— Повышение культурно-досугового потенциала парка.

«Я рассчитываю на то, что слушатели Школы, которые не планируют выдвигаться на выборах, усвоив данный материал будут успешны в сфере социально-общественного проектирования. В Российской Федерации формируется система грантовой поддержки общественных инициатив и очень важно, чтобы петербуржцы знали, каким образом можно пользоваться возможностями этой системы», — заявил прошедший мастер-класс руководитель общественного проекта «Школа молодого политика» Илья Костунов.

Школа молодого политика провела мастер-класс по социальному проектированию

Высказались по поводу Школы и ее выпускники, прошедшие семинары.

«Мероприятие мне понравилось. Оно дало понимание и уверенность в том, что я могу реализовать социальный проект и получить грант», — рассказал ученик ШМП Владимир Давыдов.

Школа молодого политика провела мастер-класс по социальному проектированию

Другой ученик, Михаил Яковлев, впечатлился практикующими специалистами, выступающими в роли лекторов.

«Лекторы – реальные практики. Почаще бы таких людей. С ними интересно общаться, получать от них информацию, обрабатывать и приходить к каким-то новым идеям. Весь мастер класс вел детальный конспект», — сообщил Михаил Яковлев, закончивший Школу молодого политика.

Школа молодого политика провела мастер-класс по социальному проектированию

Всю необходимую информацию можно узнать по телефону +7 (981) 162-93-18, на сайте Школы, в группе ВКонтакте или в Instagram.

Школа молодого политика провела мастер-класс по социальному проектированию

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Автор: Тимофей Булочкин
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