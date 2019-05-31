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18:02   31 Мая 2019
Россия

Беглов поручил выделить средства на профилактику нелегальной миграции

Беглов поручил выделить средства на профилактику нелегальной миграции

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на профилактику нелегальной миграции в городе. Об этом 31 мая сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. 

Документ называется «О Порядке предоставления в 2019 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на бытовую, языковую и социокультурную адаптацию мигрантов, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия и гражданского единства».

Известно, что разработка постановления легла на плечи комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Главной задачей является поддержка, в частности за счет бюджета, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Помощь выдается в качестве безвозвратной субсидии. Организации, победившей в конкурсе, выплатят не более полтора миллиона рублей. Выплаты не предназначены для государственных и муниципальных учреждений. 

Напомним, ранее эксперты назвали решение Беглова идти на губернаторские выборы в качестве самовыдвиженца логичным. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #беглов #постановление

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