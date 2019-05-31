Машков видит творчество в откровенном выпускном во Владивостоке

Актер Владимир Машков заступился за выпускников, устроивших выпускной в откровенных костюмах: он уверен, что это проявление творческого характера. Об этом сообщает телеканал «360».

«Вы знаете, что это проявление творческого характера? Они себя так проявили! Хотели заявить себя творчески, а директора чуть не выгнали! Дети почудили, дайте им возможности!», — заявил артист.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором выпускники 11 класса школы во Владивостоке устроили «БДСМ-флешмоб» в честь «дня непослушания» перед последним звонком. После этого директор школы уволилась по собственному желанию, а учебном заведении началась внутренняя проверка.

Особо пристальное внимание полицейских привлекла девушка, нарядившаяся в форму сотрудника полиции — это могут классифицировать как незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов, что является административным правонарушением.

Напомним, предприниматель и православный активист Герман Стерлигов предложил казнить школьников за откровенную вечеринку, заподозрив их в пропаганде гомосексуализме.