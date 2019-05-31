США и курды бессильны против зверств боевиков ИГИЛ* в Заевфратье
Запрещенная в России группировка «Исламское государство» не побеждена и ежедневно продолжает убивать, взрывать и грабить на территории Сирии, подконтрольной США. Об этом 31 мая сообщает ФАН.
Во время нападения на курдские силы и мирное население в Заевфратье террористы убили 12 американских военнослужащих. Командование ВС США в Сирии не признает, но и не отрицает их смерть.
Террористам больше неинтересны мирные жители. Они сосредоточили свои усилия на террористических актах, взрывая бомбы на пути следования курдских патрулей. Также они нападают на контрольно-пропускные пункты SDF, устраивая засады. Перевозить бомбы боевики стали при помощи мотоциклов.
Каждый день в мае случались теракты. Всего от рук террористов погибли 184 курдских бойца. С ранением разных тяжестей в госпитале оказались более 75 человек.
Однако ответные действия курдских сил вызвали негодование арабского населения. Военные, выполняя указы США, устроили новые рейды, чтобы арестовать и принудительно призвать арабских молодых людей в свои ряды. Из-за «мотоциклетного терроризма» курды хотели полностью запретить использовать мотоциклы — самого популярного транспорта у местных жителей. Это вызвало протесты местного населения.
Ситуация на левом берегу Евфрата для курдов стремительно ухудшается. По мнению военного эксперта, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, США привели курдов на враждебное поле, руководствуясь только собственными интересами.
«США там контролируют территорию, сохраняют карту для торговли по будущему Сирии, давят на позиции Ирана на западном берегу Евфрата, в первую очередь в районе Абу-Кемаля, и сохраняют возможность разыгрывать курдскую карту, в том числе и в отношении Эрдогана», — считает эксперт.
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