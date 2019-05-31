Запрещенная в России группировка «Исламское государство» не побеждена и ежедневно продолжает убивать, взрывать и грабить на территории Сирии, подконтрольной США. Об этом 31 мая сообщает ФАН.

Во время нападения на курдские силы и мирное население в Заевфратье террористы убили 12 американских военнослужащих. Командование ВС США в Сирии не признает, но и не отрицает их смерть.

Террористам больше неинтересны мирные жители. Они сосредоточили свои усилия на террористических актах, взрывая бомбы на пути следования курдских патрулей. Также они нападают на контрольно-пропускные пункты SDF, устраивая засады. Перевозить бомбы боевики стали при помощи мотоциклов.

Каждый день в мае случались теракты. Всего от рук террористов погибли 184 курдских бойца. С ранением разных тяжестей в госпитале оказались более 75 человек.

Однако ответные действия курдских сил вызвали негодование арабского населения. Военные, выполняя указы США, устроили новые рейды, чтобы арестовать и принудительно призвать арабских молодых людей в свои ряды. Из-за «мотоциклетного терроризма» курды хотели полностью запретить использовать мотоциклы — самого популярного транспорта у местных жителей. Это вызвало протесты местного населения.

Ситуация на левом берегу Евфрата для курдов стремительно ухудшается. По мнению военного эксперта, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, США привели курдов на враждебное поле, руководствуясь только собственными интересами.