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17:16   31 Мая 2019
Россия

Замминистра иностранных дел РФ принял посла Египта по его просьбе в Москве

Замминистра иностранных дел РФ принял посла Египта по его просьбе в Москве

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, спецпрелставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки принял посла Египта Ихаба Насра в Москве по его просьбе.

Об этом стало известно 31 мая из опубликованного на официальном сайте МИД РФ сообщения для СМИ. 

Во время беседы политики обменялись мнением о ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке, акцентируя внимание на обстановке в Сирии, Ливии и Судане, а также на проблеме ближневосточного урегулирования. 

Кроме этого, были затронуты вопросы многопрофильного сотрудничества между РФ и Египтом, в том числе по вопросам подготовки к саммиту Россия-Африка, который пройдет 24 октября в Сочи. 

Напомним, ранее замминстра обороны РФ Александр Фомин заявил, что в 2019 году на саммит Россия-Африка приедут главы около 40 африканских стран. Само мероприятие пройдет под председательством президентов России и Египта. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #кремль #политика #египет

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