Ходорковский всегда шел по трупам, заявил Милонов после просмотра «Кровавой империи»

Телеканал НТВ показал документальную киноленту «Кровавая империя Михаила Ходорковского», рассказывающую о его финансовых преступлениях.

Михаил Ходорковский и его партнеры — Леонид Невзлин, Платон Лебедев, Владимир Дубов и Михаил Брудно — сохранили контроль над выведенным из «ЮКОСа» 51 миллиардом долларов с помощью трастов в офшорных зонах на Каймановых островах, островах Гернси и Гибралтара. Деньги они вложили в недвижимость по всему миру через компанию Quadrum, пишет ФАН.

Сейчас активы компании Quadrum в более чем два миллиарда долларов находятся в виде недвижимости в нескольких штатах США, Лондоне, Тбилиси и во вьетнамском Хошимине. Таким образом, Ходорковский с партнерами «отмыли» украденные средства.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал фильм о Ходорковском крайне актуальным и посоветовал россиянам уделить ему время.

Он отметил, что Ходорковский стал «отстаивать» либеральные ценности после того, как попался на экономических преступлениях. Помимо этого, олигарх причастен к заказным убийствам, напомнил Милонов.

Политолог Иван Аркатов считает, что Ходорковский почувствовал полную безнаказанность. Он был в шаге от того, чтобы продать всю нефтяную отрасль Западу, что вызвало бы обнищание России.

«Он настоящий мошенник, за что и отсидел десять лет. А за его спиной, скорее всего, есть преступления серьезнее», — отметил Аркатов.

Аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал нынешнюю деятельность Ходорковского, указав на создание «Открытой России» (организация запрещена в РФ).

«Несмотря на то, что Ходорковский в конце 2013 года фактически признал свою вину, обратившись к президенту РФ с просьбой о помиловании и будучи прощен, к нему возникают новые вопросы по старым делам», — сказал Соловейчик.

Ранее из расследования НТВ о махинациях активиста Алексея Навального стало известно, что он получает деньги от беглого олигарха Ходорковского, а их связным выступает муж юриста ФБК Любови Соболь.