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18:24   31 Мая 2019
Россия

Ходорковский всегда шел по трупам, заявил Милонов после просмотра «Кровавой империи»

Ходорковский всегда шел по трупам, заявил Милонов после просмотра «Кровавой империи»

Телеканал НТВ показал документальную киноленту «Кровавая империя Михаила Ходорковского», рассказывающую о его финансовых преступлениях. 

Михаил Ходорковский и его партнеры — Леонид Невзлин, Платон Лебедев, Владимир Дубов и Михаил Брудно — сохранили контроль над выведенным из «ЮКОСа» 51 миллиардом долларов с помощью трастов в офшорных зонах на Каймановых островах, островах Гернси и Гибралтара. Деньги они вложили в недвижимость по всему миру через компанию Quadrum, пишет ФАН.

Сейчас активы компании Quadrum в более чем два миллиарда долларов находятся в виде недвижимости в нескольких штатах США, Лондоне, Тбилиси и во вьетнамском Хошимине. Таким образом, Ходорковский с партнерами «отмыли» украденные средства.

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Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал фильм о Ходорковском крайне актуальным и посоветовал россиянам уделить ему время.

Он отметил, что Ходорковский стал «отстаивать» либеральные ценности после того, как попался на экономических преступлениях. Помимо этого, олигарх причастен к заказным убийствам, напомнил Милонов.

Политолог Иван Аркатов считает, что Ходорковский почувствовал полную безнаказанность. Он был в шаге от того, чтобы продать всю нефтяную отрасль Западу, что вызвало бы обнищание России.

«Он настоящий мошенник, за что и отсидел десять лет. А за его спиной, скорее всего, есть преступления серьезнее», — отметил Аркатов.

Аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал нынешнюю деятельность Ходорковского, указав на создание «Открытой России» (организация запрещена в РФ).

«Несмотря на то, что Ходорковский в конце 2013 года фактически признал свою вину, обратившись к президенту РФ с просьбой о помиловании и будучи прощен, к нему возникают новые вопросы по старым делам», — сказал Соловейчик.

Ранее из расследования НТВ о махинациях активиста Алексея Навального стало известно, что он получает деньги от беглого олигарха Ходорковского, а их связным выступает муж юриста ФБК Любови Соболь.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #ходорковский #юкос #открытая россия

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