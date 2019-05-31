Эксперты назвали логичным решение Беглова идти на выборы самовыдвиженцем

Накануне вечером в программе «Петербург. Разговор с Александром Бегловым» врио губернатора сообщил, что намерен идти на выборы как самовыдвиженец. Глава города объяснил свое решение желанием не зависеть от тех или иных взглядов.

Он также сообщил о готовности работать с другими движениями, пишут «Невские новости».

Глава Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с корреспондентом издания выразил мнение, что Беглова можно назвать кандидатом от всех здоровых политических сил Петербурга.

«По большому счету он является кандидатом от всех горожан», - отметил он.

Будущему губернатору предстоит выполнить большой фронт работ по реконструкции Санкт-Петербурга, который подразумевает соучастие горожан вне зависимости от их политических взглядов, уверен Мартынов.

Политолог, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Алексей Ломов считает, что попытки определить, у какой политической силы есть больший или меньший вес в Петербурге, бессмысленны, потому как основной вес - у жителей.

Беглов представляет всех горожан, а не какую-то конкретную партию. Он подчеркивал, что готов быть только представителем горожан, напомнил Ломов.