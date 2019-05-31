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17:03   31 Мая 2019
Россия

Эксперты назвали логичным решение Беглова идти на выборы самовыдвиженцем

Эксперты назвали логичным решение Беглова идти на выборы самовыдвиженцем

Накануне вечером в программе «Петербург. Разговор с Александром Бегловым» врио губернатора сообщил, что намерен идти на выборы как самовыдвиженец. Глава города объяснил свое решение желанием не зависеть от тех или иных взглядов.

Он также сообщил о готовности работать с другими движениями, пишут «Невские новости».

Глава Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с корреспондентом издания выразил мнение, что  Беглова можно назвать кандидатом от всех здоровых политических сил Петербурга.

«По большому счету он является кандидатом от всех горожан», - отметил он.

Будущему губернатору предстоит выполнить большой фронт работ по реконструкции Санкт-Петербурга, который подразумевает соучастие горожан вне зависимости от их политических взглядов, уверен Мартынов.

Эксперты назвали логичным решение Беглова идти на выборы самовыдвиженцем

Политолог, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Алексей Ломов считает, что попытки определить, у какой политической силы есть больший или меньший вес в Петербурге, бессмысленны, потому как основной вес - у жителей.

Беглов представляет всех горожан, а не какую-то конкретную партию. Он подчеркивал, что готов быть только представителем горожан, напомнил Ломов.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #политика #беглов #выборы губернатора петербурга

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