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16:54   31 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский выступил за сохранение санкций Евросоюза против России

Зеленский выступил за сохранение санкций Евросоюза против России

Украинский президент Владимир Зеленский выступил за сохранение санкций ЕС против России.

Об этом он заявил министру иностранных дел Швеции Марготу Вальстрему и главе МИД Польши Яцеку Чапутовичу. 

Зеленский поблагодарил Польшу и Швецию за поддержку в области защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. 

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение — пока украинские территории не будут возвращены полностью», — сказал он.

Президент также заявил, что когда Украина одержит победу на втором фронте, имея в виду победу над коррупцией, бедностью и экономической стагнацией, тогда можно будет строить государство, которого достойны украинцы и о котором они мечтают. 

В свою очередь, Вальстрем и Чапутович пообещали, что продолжат поддерживать украинские усилия по защите территориальной целостности, евроинтеграции и возвращении пленных. 

Напомним, отношения России и Запада испортились после госпереворота на Украине. Тогда западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины, введя санкции. Москва много раз опровергала обвинения и заявляла, что общаться с ней на языке санкций невыгодно.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #весь мир #зеленский

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