Зеленский выступил за сохранение санкций Евросоюза против России

Украинский президент Владимир Зеленский выступил за сохранение санкций ЕС против России.

Об этом он заявил министру иностранных дел Швеции Марготу Вальстрему и главе МИД Польши Яцеку Чапутовичу.

Зеленский поблагодарил Польшу и Швецию за поддержку в области защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение — пока украинские территории не будут возвращены полностью», — сказал он.

Президент также заявил, что когда Украина одержит победу на втором фронте, имея в виду победу над коррупцией, бедностью и экономической стагнацией, тогда можно будет строить государство, которого достойны украинцы и о котором они мечтают.

В свою очередь, Вальстрем и Чапутович пообещали, что продолжат поддерживать украинские усилия по защите территориальной целостности, евроинтеграции и возвращении пленных.

Напомним, отношения России и Запада испортились после госпереворота на Украине. Тогда западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины, введя санкции. Москва много раз опровергала обвинения и заявляла, что общаться с ней на языке санкций невыгодно.