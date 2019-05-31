Вагоны с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом

Представитель Свердловской железной дороги в пятницу, 31 мая, сообщил, что в 13:35 по московскому времени на станции Смычка, которая расположена в Нижнетагильском регион Свердловской области, сошли с рельс 16 вагонов грузового поезда. По его словам, поезд перевозил железную руду.

«Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет», — передает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Случившееся не повлияло на движение поездов, а габарит пути не нарушился. Движение по станции не прерывалось. На месте происшествия работает восстановительный поезд Нижний Тагил. Для выяснения обстоятельств инцидента создали комиссию Свердловской железной дороги.