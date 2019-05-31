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16:35   31 Мая 2019
Россия

Вагоны с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом

Вагоны с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом

Представитель Свердловской железной дороги в пятницу, 31 мая, сообщил, что в 13:35 по московскому времени на станции Смычка, которая расположена в  Нижнетагильском регион Свердловской области, сошли с рельс 16 вагонов грузового поезда. По его словам, поезд перевозил железную руду. 

«Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет», — передает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Случившееся не повлияло на движение поездов, а габарит пути не нарушился. Движение по станции не прерывалось. На месте происшествия работает восстановительный поезд Нижний Тагил. Для выяснения обстоятельств инцидента создали комиссию Свердловской железной дороги.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #вагон #смычка #руда

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