Лавров заявил, что вопрос с Курилами решится после мирного договора

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос территориального размежевания с Японией может рассматриваться только после заключения мирного договора «и никак иначе». Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Японии Таро Коно.

«Мы продолжаем разъяснять нашим японским коллегам необходимость заключения мирного договора, который был бы не просто мирным договором, подписываемым на другой день после окончания войны, а который отражал бы десятилетия прошедшие с тех пор и нынешний уровень отношений между Россией и Японией, а самое главное – задавал бы ориентиры для их дальнейшего развития», — заявил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ неоднократно обозначали необходимость решения вопроса с договором, которое бы устраивало обе страны. Для этого нужно вывести отношения Японии и России на «качественно новый уровень», уверен министр.

«Мы готовы выполнять все документы, заключённые страной, называвшейся СССР, включая Декларацию 1956 г., согласно которой СССР в духе доброй воли и идя навстречу японскому народу готов решать вопрос пограничного размежевания при наличии между нами мирного договора, который невозможен без признания итогов Второй мировой войны», — отметил Лавров.

Глава МИД напомнил, что не может подробно комментировать ход переговоров с японской стороной, чтобы не нарушать договоренности. Напомним, новый этап переговоров РФ и Японии начнется 28-29 июня на саммите G20 в Осаке: президент Путин встретится с японским коллегой. Их предыдущая встреча прошла в январе.