Испания опротестовала доклад группы ООН об освобождении каталонских политиков

Испанские власти в пятницу, 31 мая, направили две вербальные ноты в ООН в связи с докладом, который содержит требование освободить трех каталонских политиков, находящихся в предварительном заключении в связи с делом о незаконном референдуме о независимости Каталонии в октябре 2017 года.

Рабочая группа по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН представила доклад и потребовала, чтобы испанские власти освободили трех каталонских политиков, которые находятся в предварительном заключении, — Ориола Жункераса, Жорди Санчеса и Жорди Куишара​​​. Авторы документа считают, что лишение свободы политиков нарушает принципы Всеобщей декларации прав человека.

Официальный представитель правительства Испании Исабель Селаа в ходе пресс-конференции в Мадриде заявила, что испанский посол в Женеве Кристобаль Гонсалес-Альер направил в ООН две вербальные ноты. По ее словам, Мадрид поддерживает специальные процедуры ООН, но также призывает не допускать, чтобы эти меры стали предметом дезинформации и манипуляций.