Испания опротестовала доклад группы ООН об освобождении каталонских политиков
Испанские власти в пятницу, 31 мая, направили две вербальные ноты в ООН в связи с докладом, который содержит требование освободить трех каталонских политиков, находящихся в предварительном заключении в связи с делом о незаконном референдуме о независимости Каталонии в октябре 2017 года.
Рабочая группа по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН представила доклад и потребовала, чтобы испанские власти освободили трех каталонских политиков, которые находятся в предварительном заключении, — Ориола Жункераса, Жорди Санчеса и Жорди Куишара. Авторы документа считают, что лишение свободы политиков нарушает принципы Всеобщей декларации прав человека.
Официальный представитель правительства Испании Исабель Селаа в ходе пресс-конференции в Мадриде заявила, что испанский посол в Женеве Кристобаль Гонсалес-Альер направил в ООН две вербальные ноты. По ее словам, Мадрид поддерживает специальные процедуры ООН, но также призывает не допускать, чтобы эти меры стали предметом дезинформации и манипуляций.
«Авторы доклада, кажется, не знают суть преступлений, в которых обвинили каталонских политиков. Испания запросила пересмотреть мнение группы из-за ошибок и искажений», — резюмировала Исабель Селаа.
????EN DIRECTO Rueda de prensa posterior al #CMin https://t.co/nCdZBD6CTF— La Moncloa (@desdelamoncloa) 31 мая 2019 г.