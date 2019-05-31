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16:27   31 Мая 2019
Весь мир

США не накажут «Евротройку» за INSTEX, если он не нарушит санкции

США не накажут «Евротройку» за INSTEX, если он не нарушит санкции

США не станут наказывать «Евротройку» за использование платежного механизма INSTEX, созданный для Ирана, если он будет работать в определенных областях. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на американского госсекретаря Майка Помпео. 

По словам Помпео, позиция США по торговле с Ираном простая. 

«Есть пункты, на которые распространяются санкции, на другие — не распространяются… Разумеется, что касается гуманитарных товаров, это не будет подпадать под санкции», — сказал он.

Он подчеркнул, что если INSTEX будет использоваться для облегчения обмена товарами, которыми разрешено обмениваться, это не станет проблемой. 

Помпео выступил с таким заявлением после переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

СМИ напоминает, ранее Франция, Германия и Великобритания заявили о регистрации INSTEX. При помощи него будут обеспечены поставки лекарств, медоборудования и сельхозпродукции. Создать платежный механизм страны создали для сотрудничества с Ираном в обход санкций США. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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