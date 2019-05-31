США не накажут «Евротройку» за INSTEX, если он не нарушит санкции

США не станут наказывать «Евротройку» за использование платежного механизма INSTEX, созданный для Ирана, если он будет работать в определенных областях. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на американского госсекретаря Майка Помпео.

По словам Помпео, позиция США по торговле с Ираном простая.

«Есть пункты, на которые распространяются санкции, на другие — не распространяются… Разумеется, что касается гуманитарных товаров, это не будет подпадать под санкции», — сказал он.

Он подчеркнул, что если INSTEX будет использоваться для облегчения обмена товарами, которыми разрешено обмениваться, это не станет проблемой.

Помпео выступил с таким заявлением после переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

СМИ напоминает, ранее Франция, Германия и Великобритания заявили о регистрации INSTEX. При помощи него будут обеспечены поставки лекарств, медоборудования и сельхозпродукции. Создать платежный механизм страны создали для сотрудничества с Ираном в обход санкций США.