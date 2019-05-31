Пятое уголовное дело возбудили против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины открыло новое уголовное делопроизводство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, на этот раз его подозревают в захвате власти.

О пятом по счету расследовании 31 мая рассказал юрист Андрей Портнов, занимавший ранее пост заместителя главы администрации бывшего украинского главы Виктора Януковича.

21 мая Государственное бюро расследований Украины возбудило первое делопроизводство, которое касается провокации на Керченском заливе. Портнов указал, что Порошенко совершил государственную измену, когда решил пожертвовать моряками и ввести военное положение в стране.

Второе расследование начала Антикоррупционная прокуратура Украины на следующий день, 22 мая. Здесь ведомство хочет проверить законность действий пятого президента при распределении должностей в «Центрэнерго». Следствие считает, что обвиняемый мог назначить руководство, чтобы похитить деньги.

Третья «уголовка» посвящена возможной легализации 300 миллионов долларов при продаже завода. Дело открыло Госбюро расследований 24 мая.

Уже спустя три дня появилось и четвертое расследование об узурпации судебной власти. Стоит отметить, что Порошенко также проходит по делу о гибели людей во время Евромайдана в качестве свидетеля.

Помимо этого, Портнов уже подал заявления о взятии под контроль украинского телеканала «Прямой», легализации денег и неуплате налогов. Юрист хочет добиться ареста счетов пятого президента.