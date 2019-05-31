Чиновница Югры лишилась премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Сотрудница администрации Сургутского района Югры Любовь Иванцова посоветовала жителям поднять свои «пятые точки» и сделать что-то самим, но получила выговор и лишилась премии. Об этом сообщил представитель муниципалитета РИА Новости.

«За нарушение требований к служебному поведению к Любови Иванцовой применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, которое влияет на лишение чиновницы всех премиальных выплат в размере 100%», — сообщили в администрации района.

Грубый совет дала чиновница в соцсети, где жители жаловались на закрытие единственной переправы, связывающей поселки Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами.

Иванцова предложила возмущенным гражданам «езжать в другие поселки», а также поднять «свою пятую точку» и сделать что-то самим, подчеркнув, что мост между селами по их приказу «строить не будут». Глава района Андрей Трубецкой сообщил, что комиссия по этике проведет проверку инцидента.

Позже чиновница извинилась в Facebook перед жителями поселков, признав, что была «неоправданно резка в своем комментарии». Она отметила, что эта ситуация послужит ей уроком.

«Мое резкое высказывание стало реакцией на грубые слова в мой адрес. Осознаю, что как чиновница не должна была реагировать на такое», — заявила Иванцова.

Напомним, в январе чиновница, советовавшая врачам мыть полы, приехала в больницу и сама поучаствовала в субботнике.