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16:18   31 Мая 2019
Россия

Чиновница Югры лишилась премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Чиновница Югры лишилась премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Сотрудница администрации Сургутского района Югры Любовь Иванцова посоветовала жителям поднять свои «пятые точки» и сделать что-то самим, но получила выговор и лишилась премии. Об этом сообщил представитель муниципалитета РИА Новости.

«За нарушение требований к служебному поведению к Любови Иванцовой применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, которое влияет на лишение чиновницы всех премиальных выплат в размере 100%»,  — сообщили в администрации района.

Грубый совет дала чиновница в соцсети, где жители жаловались на закрытие единственной переправы, связывающей поселки Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами.

Иванцова предложила возмущенным гражданам «езжать в другие поселки», а также поднять «свою пятую точку» и сделать что-то самим, подчеркнув, что мост между селами по их приказу «строить не будут». Глава района Андрей Трубецкой сообщил, что комиссия по этике проведет проверку инцидента.

Позже чиновница извинилась в Facebook перед жителями поселков, признав, что была «неоправданно резка в своем комментарии». Она отметила, что эта ситуация послужит ей уроком.

«Мое резкое высказывание стало реакцией на грубые слова в мой адрес. Осознаю, что как чиновница не должна была реагировать на такое», — заявила Иванцова.

Напомним, в январе чиновница, советовавшая врачам мыть полы, приехала в больницу и сама поучаствовала в субботнике.

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Автор: Александра Леснова
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