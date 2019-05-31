НТВ узнало, в каких странах живут Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу

Сбежавший из России олигарх Михаил Ходорковский живет в Британии, а его бывшие партнеры по ЮКОСу Леонид Невзлин, Михаил Брудно и Владимир Дубов – в Израиле, сообщают авторы документального фильма НТВ «Кровавая империя Михаила Ходорковского».

Журналисты узнали, что бывший глава ЮКОСа обустроил штаб своей организации «Открытая Россия» в дорогом историческом районе Вестминстер, а его квартира находится в элитном жилом комплексе St Edmund"s Terrace в районе Риджентс-парк.

На сайте жилого комплекса указано, что цены апартаментов у них начинаются от 4,75 миллиона фунтов (около 400 миллионов рублей). По данным НТВ, также Ходорковский владеет особняком в Восточном Суссексе, где находятся дома других британских миллионеров и звезд шоу-бизнеса.

Леонид Невзлин проживает в курортном городке Герцлия близ Тель-Авива в районе для «весьма обеспеченных», выяснил телеканал, как и Михаил Брудно. Как рассказывают авторы фильма, правоохранительные органы РФ разыскивают последнего за хищение более 7 миллиардов долларов, но Брудно удается путешествовать: то съездит в Грузию, то в Литву, то в США.

Еще один партнер Ходорковского по ЮКОСу Владимир Дубов живет тоже в Израиле - он купил винодельню и занимается элитным вином.

По последним данным, Ходорковский живет в Великобритании и пытается влиять на ситуацию в России. В предыдущем расследовании НТВ нашли его связь с блогером Алексеем Навальным. Он контактирует с Ходорковским с помощью супруга юриста «ФБК» Любови Соболь Сергея Мохова.

Ранее в комментарии «Политике Сегодня» пресс-секретарь Ходорковского Ольга Писпанен не стала отрицать факт поддержки российских оппозиционных движении, в том числе и Навального.