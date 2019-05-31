Полиция начала проверку по заявлению брата участницы «Голоса. Дети» против Алсу
Полиция Москвы начала проверку по обращению родственника участницы шоу «Голос. Дети», который попросил завести уголовное дело против певицы Алсу и ее мужа. Об этом 31 мая сообщает «Интерфакс».
По информации агентства, двоюродный брат Рушаны Валеевой просит проверить Алсу и ее мужа на причастность к накрутке голосов в шоу.
СМИ напоминает, скандал в «Голосе» случился после результатов финала, в котором с большим отрывом победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Зрители возмутились завышенным результатом, назвали победу девочки нечестной и потребовали во всем разобраться. Первый канал аннулировал результаты финала после того, как выяснилось, что дочь Алсу победила благодаря накрутке.
Ранее сообщалось, что Ильгиз Валеев намерен судиться с Алсу и ее мужем. По словам адвоката Валеева, тот считает, что если Абрамовы купили Первый канал, то купить общественное мнение у них не выйдет.
Иосиф Пригожин говорит, что устроит к себе дочь Алсу. Если родители об этом попросят. Также считает, что Микелла Абрамова не стала участвовать в спецвыпуске проекта «Голос. Дети» из-за психологической травмы после скандала pic.twitter.com/aVHsOkYpd3— Лента.ру (@lentaruofficial) May 25, 2019