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15:51   31 Мая 2019
Россия

Полиция начала проверку по заявлению брата участницы «Голоса. Дети» против Алсу

Полиция начала проверку по заявлению брата участницы «Голоса. Дети» против Алсу

Полиция Москвы начала проверку по обращению родственника участницы шоу «Голос. Дети», который попросил завести уголовное дело против певицы Алсу и ее мужа. Об этом 31 мая сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, двоюродный брат Рушаны Валеевой просит проверить Алсу и ее мужа на причастность к накрутке голосов в шоу.

СМИ напоминает, скандал в «Голосе» случился после результатов финала, в котором с большим отрывом победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Зрители возмутились завышенным результатом, назвали победу девочки нечестной и потребовали во всем разобраться. Первый канал аннулировал результаты финала после того, как выяснилось, что дочь Алсу победила благодаря накрутке.

Ранее сообщалось, что Ильгиз Валеев намерен судиться с Алсу и ее мужем. По словам адвоката Валеева, тот считает, что если Абрамовы купили Первый канал, то купить общественное мнение у них не выйдет.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #алсу #микелла абрамова #голос дети

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