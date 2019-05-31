Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперты назвали логичным решение Беглова идти на выборы самовыдвиженцем

Эксперты назвали логичным решение Беглова идти на выборы самовыдвиженцем

 Вагоны с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом

Вагоны с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом
Зеленский выступил за сохранение санкций Евросоюза против России

Зеленский выступил за сохранение санкций Евросоюза против России

Пятое уголовное дело возбудили против Порошенко

Пятое уголовное дело возбудили против Порошенко
США не накажут «Евротройку» за INSTEX, если он не нарушит санкции

США не накажут «Евротройку» за INSTEX, если он не нарушит санкции

 Испания опротестовала доклад группы ООН об освобождении каталонских политиков

Испания опротестовала доклад группы ООН об освобождении каталонских политиков
Эксперты назвали логичным решение Беглова идти на выборы самовыдвиженцем

Эксперты назвали логичным решение Беглова идти на выборы самовыдвиженцем

 Вагоны с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом

Вагоны с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом
Зеленский выступил за сохранение санкций Евросоюза против России

Зеленский выступил за сохранение санкций Евросоюза против России

Пятое уголовное дело возбудили против Порошенко

Пятое уголовное дело возбудили против Порошенко
США не накажут «Евротройку» за INSTEX, если он не нарушит санкции

США не накажут «Евротройку» за INSTEX, если он не нарушит санкции

 Испания опротестовала доклад группы ООН об освобождении каталонских политиков

Испания опротестовала доклад группы ООН об освобождении каталонских политиков
15:57   31 Мая 2019
Россия

Кузнецова попросила Путина реформировать детские дома-интернаты

Кузнецова попросила Путина реформировать детские дома-интернаты

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь с детскими домами-интернатами. На сайте главы страны 31 мая опубликовали стенограмму встречи.

Омбудсмен рассказала, что мониторинг качества детства стартовал с таких учреждений. Проверка выявила «грубейшие нарушения имущественных прав». Множество вопросов, начиная с плохой материально-технической базы и заканчивая отсутствием или несвоевременным оказанием медицинской поддержки, не решены.

По всей России располагаются 109 интернетов, в которых проживает порядка 13 тысяч детей. Кузнецова уверена, что многих можно вылечить и найти им семью.

«Поэтому мы просим вас дать поручение правительству Российской Федерации и решить этот вопрос с реформированием детских домов-интернатов», — сказала детский омбудсмен.

Она подчеркнула, что пока не решится вопрос с реформированием системы, помощь каждому учреждению будет оказана отдельно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#дети #путин #омбудсмен #интернат #кузнецова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...