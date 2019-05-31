Кузнецова попросила Путина реформировать детские дома-интернаты

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь с детскими домами-интернатами. На сайте главы страны 31 мая опубликовали стенограмму встречи.

Омбудсмен рассказала, что мониторинг качества детства стартовал с таких учреждений. Проверка выявила «грубейшие нарушения имущественных прав». Множество вопросов, начиная с плохой материально-технической базы и заканчивая отсутствием или несвоевременным оказанием медицинской поддержки, не решены.

По всей России располагаются 109 интернетов, в которых проживает порядка 13 тысяч детей. Кузнецова уверена, что многих можно вылечить и найти им семью.

«Поэтому мы просим вас дать поручение правительству Российской Федерации и решить этот вопрос с реформированием детских домов-интернатов», — сказала детский омбудсмен.

Она подчеркнула, что пока не решится вопрос с реформированием системы, помощь каждому учреждению будет оказана отдельно.