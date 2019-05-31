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15:49   31 Мая 2019
Россия

Только 16,5 процента образовательных программ в РФ соответствует нормам

Только 16,5 процента образовательных программ в РФ соответствует нормам

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в пятницу, 31 мая, представила ежегодный доклад детского омбудсмена российскому лидеру Владимиру Путину. По ее словам, только 16,5 процента образовательных программ соответствуют принятым нормам.

По информации последнего мониторинга Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, только 16,5 процента воспитательных программ соответствуют тем нормам, которые есть. Детский омбудсмен добавила, что в этом направлении предстоит большая работа. 

«Но я уверена, что ресурсы тоже есть»,  — добавила Кузнецова.

Также президент РФ и уполномоченный по правам ребенка обсудили проблемы защиты детей в домах-интернатах, совершенствование социальной поддержки семей с детьми и вопросы помощи многодетным семьям. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #образование #кузнецова

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