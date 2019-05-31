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15:39   31 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко хочет вновь «взять власть» на Украине

Порошенко хочет вновь «взять власть» на Украине

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассчитывает победить на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом он заявил на 31 мая на съезде партии «Европейская солидарность», трансляцию события проводит телеканал «Прямой».

«Мы не идем быть в оппозиции, мы идем, чтобы побеждать и брать власть», — заявил политик.

Более того, если у его соратников будет иная точка зрения, то это означает «дезертирство», которое оценят «по законам военного времени».

Очередные парламентские выборы должны были пройти в октябре. Однако Зеленский после инаугурации решил досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. Досрочное голосование состоится 21 июля.

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Автор: Анна Манц
#порошенко #украина #выборы #рада

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