Порошенко хочет вновь «взять власть» на Украине

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассчитывает победить на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом он заявил на 31 мая на съезде партии «Европейская солидарность», трансляцию события проводит телеканал «Прямой».

«Мы не идем быть в оппозиции, мы идем, чтобы побеждать и брать власть», — заявил политик.

Более того, если у его соратников будет иная точка зрения, то это означает «дезертирство», которое оценят «по законам военного времени».

Очередные парламентские выборы должны были пройти в октябре. Однако Зеленский после инаугурации решил досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. Досрочное голосование состоится 21 июля.