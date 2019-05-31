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15:34   31 Мая 2019
Россия

Путин одобрил идею запуска пилотного проекта «Социальный навигатор» в 10 регионах

Путин одобрил идею запуска пилотного проекта «Социальный навигатор» в 10 регионах

Данный проект позволяет получать любую социальную помощь по единому номеру телефона. На встрече в российским президентом Владимиром Путиным детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что проект направлен на решение задачи приближения социальной помощи к людям, которую Путин поставил в своем послании парламенту.

Она попросила у российского лидера запустить проект в 10 пилотных регионах, чтобы оценить, в каком виде реализовывать его. Путин в ответ согласился.

Как отметила Кузнецова, данный проект уже внедрен в одном из регионов страны. По ее словам, сейчас там уже имеется готовый инструмент управления в социальной сфере, который дает обратную связь и человеку и руководителю региона.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #кузнецова #социальный навигатор

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