Путин одобрил идею запуска пилотного проекта «Социальный навигатор» в 10 регионах

Данный проект позволяет получать любую социальную помощь по единому номеру телефона. На встрече в российским президентом Владимиром Путиным детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что проект направлен на решение задачи приближения социальной помощи к людям, которую Путин поставил в своем послании парламенту.

Она попросила у российского лидера запустить проект в 10 пилотных регионах, чтобы оценить, в каком виде реализовывать его. Путин в ответ согласился.

Как отметила Кузнецова, данный проект уже внедрен в одном из регионов страны. По ее словам, сейчас там уже имеется готовый инструмент управления в социальной сфере, который дает обратную связь и человеку и руководителю региона.