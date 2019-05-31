Толстой предложил платить негосударственную пенсию с 55-60 лет

Госдума рассмотрит законопроект о праве на получение негосударственной пенсии в возрасте 55 и 60 лет, сообщает 31 мая пресс-служба заместителя председателя палаты Петра Толстого.

Автором инициативы выступает сам Толстой. По его мнению, люди, заключившие договоры с негосударственными пенсионными фондами, получат возможность получать пенсию раньше. Женщины — с 55 лет, мужчины — с 60 лет.

«Мы приняли это решение потому, что клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия с теми, кто сделал это ранее», — пояснил Толстой.

По его мнению, это позволит улучшить финансовое положение людей предпенсионного возраста, а работодатели получат новый способ стимулирования своих сотрудников.

Толстой отмечает, что так появится два пути. Либо человек выходит на пенсию раньше, либо продолжает работать, увеличивая размер будущей пенсии. Выбор каждый примет самостоятельно.

Инвалиды и лица, работающие в районах Крайнего Севера, а также ряд других категорий также сохранят право на получение страховой пенсии ранее 55 и 60 лет.