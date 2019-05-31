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15:34   31 Мая 2019
Весь мир

Заместитель постпреда при ООН Полянский рассказал о ситуации в Судане

Заместитель постпреда при ООН Полянский рассказал о ситуации в Судане

Выступление первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянского по поводу продления санкций в отношении Южного Судана прошло 31 мая. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Полянский отметил, что ситуация в Южном Судане постепенно стабилизируется. Из-за этого российское представительство при ООН не поддержало предложенный американской стороной проект резолюции об автоматическом продлении санкций в отношении африканской страны. 

«Мы выступаем против автоматизма в вопросах продления санкций. Призываем в каждом случае отталкиваться от ситуации на земле. Ситуация же в Южном Судане имеет устойчивую тенденцию к стабилизации», — сообщил Полянский.

Заместитель постпреда при ООН Полянский рассказал о ситуации в Судане

Он отметил, что после подписания обновленного мирного соглашения в Судане прошлым летом на месте фиксируется снижение уровня насилия и нарушения прав человека. Полянский добавил, что беженцы стремятся вернуться обратно, в зону постоянного проживания, кроме того в государство возвращаются оппозиционные политики.

«Не разделяем мнение о том, что наметившемуся прогрессу в южносуданском урегулировании способствовало усиление в июле прошлого года санкционного давления на страну и введение оружейного эмбарго. Свою роль сыграли не санкции, а региональные посредники», — заключил заместитель постпреда.

Заместитель постпреда при ООН Полянский рассказал о ситуации в Судане

Напомним, в ходе продолжительных протестов и государственного переворота 11 апреля президента Омара аль-Башира отстранили от должности, приостановив конституцию и распустив парламент. Власть временно взял Военный совет, который планирует возглавлять государство два года.

Заместитель постпреда при ООН Полянский рассказал о ситуации в Судане

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Автор: Александра Леснова
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