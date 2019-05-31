Военный совет Судана лишил аккредитации корреспондентов «Аль-Джазиры»

Переходный военный совет Судана в пятницу, 31 мая, не только лишил аккредитации корреспондентов вещающего из Катара межарабского телеканала «Аль-Джазира», но и закрыл бюро телевещательной корпорации в Хартуме. «Аль-Джазира» осудила решение Судана.

По информации телеканала, распоряжение о закрытии офиса в Судане от военного совета поступило в пятницу. Военные ворвались в помещения, которые занимало бюро «Аль-Джазиры» в Хартуме. Представителей телеканала удивили меры переходного военного совета Судана.

«Без предоставления каких-либо доказательств они нарушили правила профессиональной журналистики», — добавили в «Аль-Джазира».

Телеканал призвал суданские власти пересмотреть принятое решение и разрешить журналистам вернуться к работе. Решение о закрытии офиса «Аль-Джазиры» в Хартуме последовало после обнародования информации об убийстве и ранении силами безопасности нескольких демонстрантов вблизи площади Хартума, где проходила массовая акция за передачу власти военными гражданскому руководству.