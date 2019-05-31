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15:24   31 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Замглавы СБУ решил покинуть должность

Замглавы СБУ решил покинуть должность

Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко передал украинскому президенту Владимиру Зеленскому рапорт об увольнении, сообщило издание «Украинские новости» 31 мая.

«Жду указ [президента]», — сказал он.

Напомним, что ранее Зеленский внес в Верховную Раду ряд представлений на увольнение, одно из которых касается главы СБУ Василия Грицака. Вместе с тем, сам Грицак также подал в отставку. Окончательное решение должны принять депутаты нижней палаты украинского парламента.

Кроме этого, новый глава государства принял решение освободить кресло начальника Главного следственного управления СБУ. К тому же, на место первого зама главы ведомства Зеленский назначил главу «Слуги народа» и по совместительству хорошего друга Ивана Баканова. Если парламентарии одобрят увольнение Грицака, то первый заместитель станет исполняющим обязанности главы СБУ.

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Автор: Анна Манц
#отставка #сбу #кононенко

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