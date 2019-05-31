Замглавы СБУ решил покинуть должность

Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко передал украинскому президенту Владимиру Зеленскому рапорт об увольнении, сообщило издание «Украинские новости» 31 мая.

«Жду указ [президента]», — сказал он.

Напомним, что ранее Зеленский внес в Верховную Раду ряд представлений на увольнение, одно из которых касается главы СБУ Василия Грицака. Вместе с тем, сам Грицак также подал в отставку. Окончательное решение должны принять депутаты нижней палаты украинского парламента.

Кроме этого, новый глава государства принял решение освободить кресло начальника Главного следственного управления СБУ. К тому же, на место первого зама главы ведомства Зеленский назначил главу «Слуги народа» и по совместительству хорошего друга Ивана Баканова. Если парламентарии одобрят увольнение Грицака, то первый заместитель станет исполняющим обязанности главы СБУ.