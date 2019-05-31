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15:10   31 Мая 2019
Весь мир

Интерьер «самолета судного дня» показали в США

Интерьер «самолета судного дня» показали в США

Телеканал CNBC рассказал о самолете E-4B Nightwatch, которым Пентагон воспользуется при гипотетическом ядерном конфликте.

Самолет является модифицированной версией дальнемагистрального лайнера Boeing 747. Аппарат находится в полной готовности круглосуточно, сообщил СМИ член экипажа.

На верхней части фюзеляжа располагается около 60 спутников антенн для связи с кораблями, подлодками, военными самолетами. Самолет может вместить в себя до 112 человек. На борту есть 18 кроватей, шесть ванных комнат, кухня, конференц-зал, рабочие места и кабинет для глав военного ведомства.

Другое оборудование самолета засекречено, но отмечается, что на нем отсутствует передовая электроника. Разработчики предпочти оборудовать лайнер аналоговыми системами, которые, по их мнению, будут более подходящими для использования в условиях после ядерного взрыва. 

В России самолетами «судного дня» выступают Ил-80 и Ил-82.

Интерьер «самолета судного дня» показали в США

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #пентагон #политика #самолет судного дня #e-4b nightwatch

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