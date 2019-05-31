Исполняющий обязанности замглавы Челябинской области ушел в отставку

Руслан Гаттаров, один из исполняющих обязанности заместителя губернатора Челябинской области, попросил главу региона Алексея Текслера освободить его от занимаемого поста. Об этом сообщается на официальном сайте врио губернатора Челябинской области.

«Управленцы должны перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Когда долго находишься на одном месте, сложно поддерживать продуктивность на максимуме. Часто люди скатываются в функционирование, а этого бы мне меньше всего хотелось, поэтому я благодарен главе региона за понимание», — заявил Гаттаров 31 мая.

Гаттаров начал академическую карьеру в Южно-Уральском государственном университете, а в 2010 году вошел в состав Совета Федерации. В феврале 2014 года стал заместителем губернатора Челябинской области, с марта 2019 года исполнял обязанности замгубернатора.

«Пока я возьму небольшую паузу. Поступают разные предложения, но пока мне хочется наконец побыть с семьей, проанализировать полученный опыт и определиться с дальнейшим вектором профессионального развития», — ответил экс-управленец на вопрос о том, чем он планирует заниматься в дальнейшем.

Напомним, в марте глава Челябинской области Борис Дубровский ушел в отставку. Он подчеркнул, что принимал это решение самостоятельно. С момента ухода Дубровского обязанности губернатора региона исполняет Текслер — выпускник первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.