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15:13   31 Мая 2019
Общество

Студенты МГУ создали протез руки, позволяющий играть на пианино

Студенты МГУ создали протез руки, позволяющий играть на пианино

Студенты МГУ создали бионический протез руки, который может понять желания владельца и исполнить сложные действия, сообщает 31 мая РИА Новости. 

Изобретение состоит из браслета, протеза и компьютера. С помощью браслета считываются электрические сигналы с поверхности кожи участка конечности. Компьютер работает на нейросетевых алгоритмах, анализирует эти данные и дает команду протезу для нужных действий. 

Для создания протеза использовали легкий и прочный сплав алюминия и титана. Пластиковые части печатались на принтере. 

Пользовательница демо-версии прибора Екатерина Заикина назвала его красивым, подчеркнув, что для девочки это важно. 

«С этим протезом я могу сжимать и разжимать пальцы. Недавно я попробовала играть на пианино, и у меня получилось», — поделилась радостью девушка.

Протез предполагает выполнение девяти жестов. С их помощью можно взять чашку, столовый прибор, открыть дверь, играть на пианино. По словам разработчиков, на освоение бионической руки уйдет максимум полтора месяца. Простые движения можно научиться выполнить уже в первые дни. 

Сейчас студенты оформляют необходимые документы. После окончания всех процедур изобретение выйдет на промышленное производство.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #мгу #протез

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