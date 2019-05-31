Студенты МГУ создали протез руки, позволяющий играть на пианино

Студенты МГУ создали бионический протез руки, который может понять желания владельца и исполнить сложные действия, сообщает 31 мая РИА Новости.

Изобретение состоит из браслета, протеза и компьютера. С помощью браслета считываются электрические сигналы с поверхности кожи участка конечности. Компьютер работает на нейросетевых алгоритмах, анализирует эти данные и дает команду протезу для нужных действий.

Для создания протеза использовали легкий и прочный сплав алюминия и титана. Пластиковые части печатались на принтере.

Пользовательница демо-версии прибора Екатерина Заикина назвала его красивым, подчеркнув, что для девочки это важно.

«С этим протезом я могу сжимать и разжимать пальцы. Недавно я попробовала играть на пианино, и у меня получилось», — поделилась радостью девушка.

Протез предполагает выполнение девяти жестов. С их помощью можно взять чашку, столовый прибор, открыть дверь, играть на пианино. По словам разработчиков, на освоение бионической руки уйдет максимум полтора месяца. Простые движения можно научиться выполнить уже в первые дни.

Сейчас студенты оформляют необходимые документы. После окончания всех процедур изобретение выйдет на промышленное производство.