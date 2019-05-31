Генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте в пятницу, 31 мая, сообщил, что около 500 тысяч итальянских виз выдали россиянам в 2018 году. По его словам, в прошлом году 680 тысяч россиян посетили Италию.

«Если опираться на статистические данные — никаких проблем нет», — добавил Франческо Форте.

Генеральный консул Италии в Москве рассказал News.ru, что сложностей в получении визы нет. Если делать итальянскую визу в Москве, тогда процесс займет два дня. Франческо Форте еще раз отметил, что около 500 тысяч виз и 680 тысяч российских туристов доказывают — у многих граждан РФ визы с длительным периодом действия.