Около 500 тысяч итальянских виз выдали россиянам в 2018 году
Генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте в пятницу, 31 мая, сообщил, что около 500 тысяч итальянских виз выдали россиянам в 2018 году. По его словам, в прошлом году 680 тысяч россиян посетили Италию.
«Если опираться на статистические данные — никаких проблем нет», — добавил Франческо Форте.
Генеральный консул Италии в Москве рассказал News.ru, что сложностей в получении визы нет. Если делать итальянскую визу в Москве, тогда процесс займет два дня. Франческо Форте еще раз отметил, что около 500 тысяч виз и 680 тысяч российских туристов доказывают — у многих граждан РФ визы с длительным периодом действия.
30 мая 2019 г.
Здесь на каждом шагу все дышит историей, искусством и традициями Чизон-ди-Вальмарино находится в долине между Витторио-Венето и Фоллиной и является одним из Самых красивых малых городов Италии ????https://t.co/Y0EzYSud0k #Italytoenjoy #TeamENIT #GiroE???? IG blogsognoitaliano pic.twitter.com/iXYSrxOQRs— Италия РФ (@Italia_rus) 31 мая 2019 г.