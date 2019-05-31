Треть россиян верит в улучшения жизни в стране через пять лет

Более трети россиян считают, что через три-пять лет жизнь в России не поменяется. При этом 36% респондентов уверены, что их семья станет жить лучше.

Такие выводы сделаны по данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Опрос показал, что 24% россиян верят в улучшение жизни в России. Ухудшения ситуации ожидают 28% участников опроса.

Интервьюеры просили ответить россиян на вопрос, станет ли их жизнь или жизнь семьи лучше через три-пять лет, ухудшится или не поменяется? На это 36% опрошенных заявили, что жизнь в стране улучшится. 13% смотрят на ситуацию пессимистично и считают, что станет только хуже. А 28% респондентов уверены, что всё останется по-старому.

Опрос прошел 25-26 мая. Были опрошены 1500 респондентов в 104 населенных пунктах и 53 субъектах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что у президента РФ Владимира Путина вырос рейтинг за последние пять месяцев на четыре пункта.