Член ОП Крыма предложил повторить конкурс «Великие имена России» для поездов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении имен выдающихся россиян 44 аэропортам. Тем самым завершился масштабный конкурс, который проводили осенью 2018 по инициативе Общественной палаты РФ по всей стране.

Напомним, список имен для аэропортов был сформирован на основе народного голосования в интернете. Кстати, именно этот факт позволил провести конкурс без бюджетных затрат. На сайте, в соцсетях, по горячей телефонной линии свое мнение высказали шесть миллионов человек.

Например, в Благовещенске большинство проголосовали за присвоение аэропорту имени государственного и военного деятеля Николая Муравьева-Амурского, в Екатеринбурге — основателя горнозаводской промышленности на Урале Акинфия Демидова, в Архангельске — выдающегося ученого Михаила Ломоносова, в Симферополе — художника Ивана Айвазовского.

В пресс-службе аэропорта Симферополя сообщили, что официально присваивать имя русского мариниста будут в торжественной обстановке. Появятся и новые архитектурные элементы, которые будут знакомить пассажиров с Айвазовским и его творчеством.

Член Общественной палаты от Крыма Иван Абажер единогласно поддерживает победивший в голосовании вариант. В комментарии «Политике Сегодня» он заметил, что и сам новый аэровокзал напоминает морскую волну, поэтому нет ничего удивительного, что для него имя великого русского мариниста.

«На мой взгляд Иван Айвазовский полностью связан с Крымом, Феодосией. Тем более сам аэропорт спроектирован и построен в виде волны. Все это созвучно. Теперь хотелось бы, чтобы имя Айвазовского появилось в маршрутных квитанциях, а стюардессы бы объявляли, в какой аэропорт прилетаем. Чтобы имя было на слуху, особенно у молодежи. Чтобы возникало желание узнать, кто это. Подобные акции — один из элементов формирования сознания людей», — считает Абажер.

Член Общественной палаты не исключает, что конкурс «Великие имена России» можно повторить через некоторое время. Например, имена великих соотечественников можно присвоить поездам, как сейчас самолетам.

«Ничто не должно мешать повторить. Это интересно. Например, было бы правильно, чтобы поезда носили великие имена, как самолеты. Атрибутика РЖД была бы соответствующей. Или школы носили бы имена своих известных выпускников. Это интересно. Люди начинают интересоваться историей, предлагают кандидатуры, идут дискуссии. Это то, что нам сегодня нужно», — уверен Абажер.

Кстати, первые поезда из Крыма по мосту через Керченский пролив отправятся в декабре 2019 года до Москвы и Санкт-Петербурга. К лету 2020 года планируется запустить 11 маршрутов разной степени дальности.