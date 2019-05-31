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14:38   31 Мая 2019
Весь мир

Меркель обсудит с Помпео сотрудничество с Россией, Украину, Иран и САР

Меркель обсудит с Помпео сотрудничество с Россией, Украину, Иран и САР

Немецкий канцлер Ангела Меркель встретится с американским госсекретарем Майклом Помпео на переговорах в Берлине.

Перед стартом переговоров она заявила, что планируется обсудить ряд проблем - прежде всего, это вопрос Ирана и действия, направленные на предотвращение получения Ираном атомного оружия.

Также будет поднята тема Афганистана, ситуации в Сирии и «хрупкая ситуация» в Ливии, сказала Меркель. Она также подчеркнула важность обсуждения сотрудничества с Россией и темы будущего Украины после прошедших там президентских выборов.

В мае состоялась встреча Помпео с главой РФ Владимиром Путиным. Американский госсекретарь в интервью зарубежным СМИ отметил успешность проведенных переговоров.

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Автор: Ольга Шпакова
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