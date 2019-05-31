Ходорковский вывел за границу более 50 миллиардов долларов

Авторы документального фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» телеканала НТВ утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОС смогли вывести за рубеж 51 миллиард долларов. Расследование вышло в эфир 31 мая.

В материалах отмечено, что вопрос исчезновения денег «ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров», стал главной целью расследования сотрудников правоохранительных органов.

Советник генерального прокурора Салават Каримов сообщил НТВ, что часть средств находится в Голландии. Миноритариям компании известно лишь о двух миллиардах долларов, однако сумма, находящаяся в стране тюльпанов, «куда больше».

«Только в это время туда были выведены десять миллиардов долларов. Куда эти десять миллиардов делись? Никто это не знает», — уточнил он.

Кокой именно временной промежуток имеется в виду, Каримов не сказал.

Стоит отметить, что неизвестно на какой стадии находится данный уголовный процесс. Авторы расследования говорят, что это третья «уголовка» по ЮКОС.

Следственный комитет также разыскивает Ходорковского по подозрению в заказе убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.