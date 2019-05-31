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14:25   31 Мая 2019
Россия

Ходорковский вывел за границу более 50 миллиардов долларов

Ходорковский вывел за границу более 50 миллиардов долларов

Авторы документального фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» телеканала НТВ утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОС смогли вывести за рубеж 51 миллиард долларов. Расследование вышло в эфир 31 мая.

В материалах отмечено, что вопрос исчезновения денег «ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров», стал главной целью расследования сотрудников правоохранительных органов.

Советник генерального прокурора Салават Каримов сообщил НТВ, что часть средств находится в Голландии. Миноритариям компании известно лишь о двух миллиардах долларов, однако сумма, находящаяся в стране тюльпанов, «куда больше».

«Только в это время туда были выведены десять миллиардов долларов. Куда эти десять миллиардов делись? Никто это не знает», — уточнил он.

Кокой именно временной промежуток имеется в виду, Каримов не сказал.

Ходорковский вывел за границу более 50 миллиардов долларов

Стоит отметить, что неизвестно на какой стадии находится данный уголовный процесс. Авторы расследования говорят, что это третья «уголовка» по ЮКОС. 

Следственный комитет также разыскивает Ходорковского по подозрению в заказе убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

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Автор: Анна Манц
#расследование #ходорковский #нтв

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