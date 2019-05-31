Советник генпрокурора объяснил, как Ходорковский получил контроль над ЮКОСом

Советник генерального прокурора РФ Салават Каримов сообщил, что российский предприниматель Михаил Ходорковский в середине 1990-х годов получил контроль над государственной нефтяной компанией ЮКОС после того, как перечислил тогдашнему руководству несколько сотен миллионов долларов.

По его словам, деньги получили — первый директор ЮКОС Сергей Муравленко , первый вице-президент Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев. Ходорковский гарантировал, что выплатит стоимость 15-процентного пакета акций ЮКОСа, которая равнялась двум миллиардам долларов.

«И он реально заплатил несколько сотен миллионов на счета, которые открыли в офшорах на этих четверых топ-менеджеров», — объяснил советник генпрокурора авторам документального фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского».

Смотрите мою «Кровавую империю» на НТВ! Или не смотрите:) Сиквел.. — Ходорковский Михаил (@mich261213) 30 мая 2019 г.

Неделей ранее НТВ опубликовал расследование про блогера Алексея Навального. Журналисты выяснили, что общественного деятеля спонсирует Ходорковский. В качестве посредника выступает муж Любови Соболь, ближайшей соратницы Навального.

В распоряжении сотрудников телеканала оказалась переписка Сергея Мохова с его близким товарищем Сергеем Простаковым — шеф-редактором «МБХ Медиа», которым владеет бывший руководитель «ЮКОСА».

Кроме того, глава так называемого «Фонда по борьбе с коррупцией» не смог скрыть свой шикарный отдых в итальянском Сорренто. ФАН показал документы об аренде Навальным дорогостоящей виллы в Неаполе. Откуда у борца с коррупцией средства на красивую жизнь, неизвестно: из карманов Ходорковского или доверчивых россиян.