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14:25   31 Мая 2019
Россия

Советник генпрокурора объяснил, как Ходорковский получил контроль над ЮКОСом

Советник генпрокурора объяснил, как Ходорковский получил контроль над ЮКОСом

Советник генерального прокурора РФ Салават Каримов сообщил, что российский предприниматель Михаил Ходорковский в середине 1990-х годов получил контроль над государственной нефтяной компанией ЮКОС после того, как перечислил тогдашнему руководству несколько сотен миллионов долларов. 

По его словам, деньги получили — первый директор ЮКОС Сергей Муравленко , первый вице-президент Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев. Ходорковский гарантировал, что выплатит стоимость 15-процентного пакета акций ЮКОСа, которая равнялась двум миллиардам долларов.

«И он реально заплатил несколько сотен миллионов на счета, которые открыли в офшорах на этих четверых топ-менеджеров»,  — объяснил советник генпрокурора авторам документального фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского».

Неделей ранее НТВ опубликовал расследование про блогера Алексея Навального. Журналисты выяснили, что общественного деятеля спонсирует Ходорковский. В качестве посредника выступает муж Любови Соболь, ближайшей соратницы Навального.

В распоряжении сотрудников телеканала оказалась переписка Сергея Мохова с его близким товарищем Сергеем Простаковым — шеф-редактором «МБХ Медиа», которым владеет бывший руководитель «ЮКОСА».

Кроме того, глава так называемого «Фонда по борьбе с коррупцией» не смог скрыть свой шикарный отдых в итальянском Сорренто. ФАН показал документы об аренде Навальным дорогостоящей виллы в Неаполе. Откуда у борца с коррупцией средства на красивую жизнь, неизвестно: из карманов Ходорковского или доверчивых россиян. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#генпрокуратура #ходорковский #юкос #общество

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