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14:05   31 Мая 2019
Россия

Собчак может стать ведущей нового шоу на Первом канале

Собчак может стать ведущей нового шоу на Первом канале

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак может стать ведущей нового шоу на Первом канале. Ранее она подтвердила, что ведет переговоры с каналом, но пока определенного соглашения не достигли.

Ведущий телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев отметил, что судя по деятельности ведущей в последнее время, шоу на Первом может носить политический характер.

Напомни, что Собчак уже работала на Первом канале в период с 2008 по 2009 год - она вела шестой сезон реалити-шоу «Последний герой».

Пресс-служба Первого канала подтвердила, что обсуждала с Собчак возможный запуск программы.

В настоящее время журналистка является генеральным продюсером телеканала Super, который входит в медиахолдинг «Газпром-медиа», ведет свое шоу на Youtube.

Собчак может стать ведущей нового шоу на Первом канале

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #тв #культура #общество #первый канал #собчак

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