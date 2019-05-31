Запад использует фейки для давления в Сирии на РФ и Дамаск

Совет безопасности ООН обвинил сирийское руководство в Дамаске и его союзника Россию в «блокировании гуманитарных поставок на территорию идлибской зоны деэскалации». При этом в начале мая ООН сами прекратили доставку гумпомощи в Идлиб, превратив мирных жителей провинции в заложников террористов «Джебхат ан-Нусры», сообщает ФАН.

Западные политики используют масштабную проблему Идлиба для решения собственных геополитических задач, а большинство европейских и американских СМИ рассказывают о якобы последствиях удара правительственных войск САА и российских военных. При этом обстрел боевикам из «Градов» христианских городов на севере Хамы игнорировался в западной повестке.

Боевики в идлибской зоне деэскалации, поддерживаемые США и Европой, отказались вывести артиллерию и бронетехнику в рамках соглашения о перемирии. Напомним, операция в Идлибе начата сирийской армией в ответ на постоянные провокации со стороны вооруженных группировок.

Ранее пресс-секретарь Объединенной целевой группы Джон Дорриан объяснял жертвы среди населения при штурме Мосула американцами «военной необходимостью»: тогда погибло до 11 тысяч мирных жителей, но коалиция США официально признала лишь 1600 смертей при взятии школ, больниц и мечетей, в которых прятались террористы.

В то же время замминистра обороны РФ Анатолий Антонов говорил, что таких рискованных и неоправданных действий войска РФ себе не позволяют: «У нас есть сегодня данные о том, что террористы прячутся в мечетях, а технику прячут вокруг мечетей; они прекрасно понимают: мы никогда, ни при каких условиях не нанесем удары по невоенным объектам», — заявил он в 2015 году.

Член Совфеда Владимир Джабаров считает, что война в Сирии демонстрирует двойные стандарты Запада, в том числе его представители не гнушаются использовать откровенную ложь и дезинформацию для очернения Дамаска и РФ.