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14:34   31 Мая 2019
Весь мир

Запад использует фейки для давления в Сирии на РФ и Дамаск

Запад использует фейки для давления в Сирии на РФ и Дамаск

Совет безопасности ООН обвинил сирийское руководство в Дамаске и его союзника Россию в «блокировании гуманитарных поставок на территорию идлибской зоны деэскалации». При этом в начале мая ООН сами прекратили доставку гумпомощи в Идлиб, превратив мирных жителей провинции в заложников террористов «Джебхат ан-Нусры», сообщает ФАН.

Западные политики используют масштабную проблему Идлиба для решения собственных геополитических задач, а большинство европейских и американских СМИ рассказывают о якобы последствиях удара правительственных войск САА и российских военных. При этом обстрел боевикам из «Градов» христианских городов на севере Хамы игнорировался в западной повестке.

Запад использует фейки для давления в Сирии на РФ и Дамаск

Боевики в идлибской зоне деэскалации, поддерживаемые США и Европой, отказались вывести артиллерию и бронетехнику в рамках соглашения о перемирии. Напомним, операция в Идлибе начата сирийской армией в ответ на постоянные провокации со стороны вооруженных группировок.

Запад использует фейки для давления в Сирии на РФ и Дамаск

Ранее пресс-секретарь Объединенной целевой группы Джон Дорриан объяснял жертвы среди населения при штурме Мосула американцами «военной необходимостью»: тогда погибло до 11 тысяч мирных жителей, но коалиция США официально признала лишь 1600 смертей при взятии школ, больниц и мечетей, в которых прятались террористы.

Запад использует фейки для давления в Сирии на РФ и Дамаск

В то же время замминистра обороны РФ Анатолий Антонов говорил, что таких рискованных и неоправданных действий войска РФ себе не позволяют: «У нас есть сегодня данные о том, что террористы прячутся в мечетях, а технику прячут вокруг мечетей; они прекрасно понимают: мы никогда, ни при каких условиях не нанесем удары по невоенным объектам», — заявил он в 2015 году.

Запад использует фейки для давления в Сирии на РФ и Дамаск

Член Совфеда Владимир Джабаров считает, что война в Сирии демонстрирует двойные стандарты Запада, в том числе его представители не гнушаются использовать откровенную ложь и дезинформацию для очернения Дамаска и РФ.

«У них своя логика в этом, у них двойные стандарты. Они сравняли с лицом земли Ракку и считали, что поступают правильно. А вот сейчас идет непрерывная мощная информационная атака на Россию. Однако мы продолжаем выполнять свой интернациональный долг, помогая сирийскому правительству освободить свой народ от банд террористов». — заявил Джабаров.

 

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Автор: Александра Леснова
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