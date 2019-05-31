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14:22   31 Мая 2019
Россия

НТВ сняло на видео элитную недвижимость Ходорковского на Рублевке

НТВ сняло на видео элитную недвижимость Ходорковского на Рублевке

Элитный поселок  владельцев «ЮКОСа», компании топ-10 в конце девяностых в России, сдается в аренду на Рублевке. Месяц аренды особняков в нем стоит 800 тысяч рублей в месяц. Об этом стало известно 31 мая из вышедшего расследования на телеканале НТВ. 

По информации телеканала, бывшие владельцы крупной нефтяной российской компании жили в закрытом поселке, который был построен специально для них. Речь идет о Яблоневом саде в деревне Жуковка. Собственниками поселения являются олигарх Михаил Ходорковский, его помощник Леонид Невзлин, Платон Лебедев, Михаил Бруно и Владимир Дубов. 

В расследовании сказано, что Яблоневый сад сдается, а его владельцы скрываются от российского правосудия за границей. В интернете есть объявления о сдаче в аренду трех домов, площадь которых — 500, 700 и 900 квадратных метров. Коттеджи не скромные: минимум три спальни, спа-зоны, бассейны, комнаты с камином, уверяют журналисты НТВ.

Один такой дом сдается за 800 тысяч рублей в месяц. Высокая цена не пугает арендаторов. По словам авторов расследования, в поселке нет ни одного свободного особняка. 

Ходорковский сдает элитную недвижимость на Рублевке в аренду

Также известно о сдаче еще одного объекта недвижимости. Речь идет о бывшем Доме приемов «ЮКОСа» площадью четыре тысячи квадратных метров.

«Раньше здание использовалось для проведения деловых встреч. Именно здесь, как позже установит следствие, главные акционеры ЮКОСа планировали свои преступления», — передает телеканал. 

Тем, кто хочет сыграть в «английском замке» свадьбу или устроить корпоратив, аренда на одни сутки обойдется минимум в полмиллиона рублей.

Неизвестно, кто владеет особняками: бывшие топ-менеджеры «ЮКОСа» или другие люди. Документы на право собственности в расследовании не приводятся. 

Сам Михаил Ходорковский, контролировавший 59,9% акций «ЮКОСа», скрывается в Лондоне от СК РФ, который его разыскивает по подозрению в заказе убийства экс-мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Особняк Ходорковского на Туманном Альбионе НТВ тоже показал. 

Слабость к элитному жилью, как следует из предыдущего расследования НТВ о Навальном, питает и директор региональных штабов блогера Леонид Волков. У него имеется особняк в Люксембурге и таунхаус в Подмосковье. Сам Навальный за границей предпочитает останавливаться в элитным отелях. Ранее в комментарии «Политике Сегодня» пресс-секретарь Ходорковского Ольга Писпанен не стала отрицать факт поддержки российских оппозиционных движении, в том числе и Навального. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #ходорквоский

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