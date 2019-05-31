Яровая выступила за общероссийскую минуту молчания 22 июня

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая на пресс-конференции предложила сделать традицией общероссийскую минуту молчания в день начала Великой Отечественной войны.

«Важно, чтобы 22 июня была такая общая минута молчания, когда бы останавливалась вся страна. О том, что началась война объявили в 12 часов дня, если точно, то в 12:15. В Москве будет полдень, на Камчатке — 21.00», — сказала Яровая.

По ее словам, всероссийская минута молчания была бы и для всего мира знаком, что в России помнят о вероломном нападении на страну.

В день памяти и скорби - 22 июня - почти в каждом российском городе чтут память павших в годы войны минутой молчания. Но проводят ее в разное время.