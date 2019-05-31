Петербургские власти опубликовали итоги недели во «ВКонтакте»

Правительство Санкт-Петербурга подвело итоги прошедшей недели. Соответствующий видеоролик опубликовали в официальной группе городских властей в социальной сети «ВКонтакте» 31 мая.

Согласно материалам, в августе должны ликвидировать пробки на переезде в Белоострове. Это станет возможным благодаря новому путепроводу Левашово — Белоостров и развязке с ЗСД. Более того, изменения позволят жителям населенных пунктов быстрее добираться до Петербурга. Новые объекты осмотрел врио губернатора города Александр Беглов.

Кроме этого, петербуржцы смогут увидеть данные о городском бюджете. На заседании в Смольном градоначальник подчеркивал важность изменения, он же и инициировал данную систему.

«Ее [информацию] будут представлять в доступной и понятной форме», — указано в ролике.

В материалах будет прописано, сколько денег у каждого района Северной столицы. Беглов отмечал, что петербуржцев необходимо информировать о всех изменения.

В видео напомнили, что лучших ученых наградили медалями и премиями. Мероприятие проходило в Смольном, среди награжденных — ректор СПбГУ Николай Кропачев. Церемонию приурочили ко Дню города, с чем и поздравил собравшихся врио губернатора.