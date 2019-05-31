Россия пригласила комиссара Совета Европы по правам человека в Крым

РФ пригласила комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятович приехать в Крым, когда ей будет удобно.

Об этом 31 мая сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Александра Глушко.

По его словам, Миятович отправлено приглашение посетить Крым, где ее готовы принять в ближайшее время.

«Имеем в виду создать все необходимые условия для ознакомления комиссара с нынешними крымскими реалиями», — добавил высокопоставленный дипломат.

Он выразил надежду, что после визита политика в СЕ сформируется объективная картина ситуации в Крыму.

Глушко отметил, что Россия придает большое значение взаимодействию с СЕ, несмотря на кризис, спровоцированный лишением прав нашей страны в ПАСЕ. РФ также продолжает активно сотрудничать со всеми структурами организации.

Напомним, в апреле 2014 российская делегация в ПАСЕ лишилась права голоса из-за вхождения Крыма в состав РФ.

Ранее сообщалось, что Путин, Меркель и Макрон полностью поддержали восстановление прав России в ПАСЕ.