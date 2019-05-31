Косачев заявил, что Москва не будет тормозить нормализацию отношений с Киевом

Такое заявление сделал председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. По его словам, Москва не будет искусственно тормозить нормализацию российско-украинских отношений, если на Украине будут обеспечены права и интересы всех граждан.

Ранее Косачев заявил, что продолжение Украиной санкционной антироссийской политики только затруднит процесс нормализации отношений двух государств. Повторение политики своего предшественника новым президентом Украины Косачев назвал тупиковым вариантом. 20 мая Владимир Зеленский призвал США продолжить наращивание антироссийских санкций.