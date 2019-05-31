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13:37   31 Мая 2019
Россия

Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмах

Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмах

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила отмечать День России 12 июня, облачившись в национальные костюмы. На пресс-конференции, посвященной Дню защиты детей, депутат заявила, что национальные костюмы намного больше, чем наряд.  

«У нас же многонациональная страна! Посмотрите, мы не стали клонильным котлом, как другие страны, мы сохранили язык разных народов. Я лично мечтаю, чтобы 12 июня стал праздником, когда люди выходят в национальных костюмах. Девочки — в русских сарафанах. Это не просто красиво!  Это духовное наполнение», — сказала Ирина Яровая. 

Она напомнила,что в отдельных национальных республиках такой опыт есть. Узнать, в каком наряде сама Яровая встретит 12 июня, «Политике Сегодня» не удалось, вице-спикер Госдумы не стала отвечать на вопросы журналистов после мероприятия. 

Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмахДень России отмечается ежегодно с 1992 года 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР . С 2002 года праздник официально именуется «Днем России». 

 

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Автор: Мария Владимирова
#яровая #россия #общество #день россии

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