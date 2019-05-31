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 Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США

Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США
13:26   31 Мая 2019
Весь мир

Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США

Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США

Поиск политического решения по урегулированию сирийского конфликта остается для США приоритетным, заявил государственный секретарь Штатов Майк Помпео. 31 мая он встретился с коллегой из Германии Хайко Маасом в Берлине.

«Мы давно работаем над тем, чтобы добиться прогресса», — добавил политик.

Кроме этого, Соединенные Штаты делают все, чтобы «минимизировать риски» для собственных военнослужащих и партнеров, в том числе и курдов. В данном вопросе американцы попросили поддержки от европейских союзников.

«Мы сообщим министерствам обороны соответствующих стран, как это может выглядеть», — отметил Помпео.

Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США

В феврале на Мюнхенской конференции и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан заявил о планах создать в Сирии буферную зону, которая, по задумке военных, убережет курдские «Силы демократической Сирии» от Турции и правительственных войск республики.

Послевоенный сценарий должны разработать европейские союзники Штатов. Согласно данным Spiegel, ряд немецких министерств решили «не злить США в сирийском вопросе» и продолжили оказывать поддержку военным с воздуха. Берлинский мандат на участие в коалиции во главе США истекает 31 декабря.

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Автор: Анна Манц
#сша #сирия #германия #помпео

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