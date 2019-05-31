Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Яровая выступила за общероссийскую минуту молчания 22 июня

Яровая выступила за общероссийскую минуту молчания 22 июня

 Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмах

Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмах
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

 Новым мэром Риги выбрали бывшего советского полковника Дайниса Турлайса

Новым мэром Риги выбрали бывшего советского полковника Дайниса Турлайса
Россиянам неожиданно понравилось предложение урезать новогодний алкозагул

Россиянам неожиданно понравилось предложение урезать новогодний алкозагул

 Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США

Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США
Яровая выступила за общероссийскую минуту молчания 22 июня

Яровая выступила за общероссийскую минуту молчания 22 июня

 Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмах

Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмах
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

 Новым мэром Риги выбрали бывшего советского полковника Дайниса Турлайса

Новым мэром Риги выбрали бывшего советского полковника Дайниса Турлайса
Россиянам неожиданно понравилось предложение урезать новогодний алкозагул

Россиянам неожиданно понравилось предложение урезать новогодний алкозагул

 Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США

Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США
13:19   31 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Белорусскию «кинули» с советскими рублями, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями зарубежных конституционных судов.

На международном форуме конституционного права в Минске Лукашенко ответил на обвинения в авторитаризме, сказав, что после распада СССР Белоруссии обещали, что она останется в советской рублевой системе. Однако этого не произошло и в стране сложилась тяжелая экономическая ситуация, когда, по словам Лукашенко, «народу было нечего есть». Поэтому после развала Советского Союза в Белоруссию правовая система нацелена на укрепление вертикали власти.

Ранее Лукашенко отметил хорошие перспективы развития взаимоотношений Минска с Нур-Султаном и положительно отозвался о внутриполитических процессах в Казахстане.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#политика #белоруссия #ссср #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...