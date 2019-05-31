Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Белорусскию «кинули» с советскими рублями, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями зарубежных конституционных судов.

На международном форуме конституционного права в Минске Лукашенко ответил на обвинения в авторитаризме, сказав, что после распада СССР Белоруссии обещали, что она останется в советской рублевой системе. Однако этого не произошло и в стране сложилась тяжелая экономическая ситуация, когда, по словам Лукашенко, «народу было нечего есть». Поэтому после развала Советского Союза в Белоруссию правовая система нацелена на укрепление вертикали власти.

Ранее Лукашенко отметил хорошие перспективы развития взаимоотношений Минска с Нур-Султаном и положительно отозвался о внутриполитических процессах в Казахстане.