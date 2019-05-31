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13:18   31 Мая 2019
Россия

Захарова заявила, что в мире никто не умеет бороться с фейкньюс

Захарова заявила, что в мире никто не умеет бороться с фейкньюс

Действенной системы против фейковых новостей пока не выработано. Для решения этой проблемы нужно участие всех стран.

Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу CBC (Азербайджан). 

По словам Захаровой, несколько лет назад РФ предлагала ООН решить проблему с фейковыми новостями и дезинформацией, но обратную связь по вопросу так и не получила.

«Тут же идею начали использовать в страновом качестве, например во Франции прошла череда мероприятий. Но все заводится не туда, а именно к регулированию медиапространства, к контролю над тем, что не подлежит к контролю», — заявила Захарова. 

От этого страдает свобода слова. Однако никаких действующих систем, призванных эффективно бороться с фейковыми новостями, нет, сказала Захарова.

По мнению политика, без совместной работы стран все бесполезно. 

«Должны быть кооперация между странами, координация взаимодействия между профильными структурами: между союзами журналистов и журналистскими сообществами», — считает она. 

Захарова заявила, что в мире никто не умеет бороться с фейкньюс

Захарова напомнила, как Германия просит не выдавать журналистам РФ аккредитации и лицензии, вместо того, чтобы вместе бороться с ложными новостями. 

СМИ напоминает, в январе Германский союз журналистов выступил за невыдачу лицензий RT Deutsch. По их мнению, RT — это «инструмент пропаганды Кремля», а не СМИ.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #захарова #политика #весь мир #фейкньюс

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