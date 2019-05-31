Россиянам неожиданно понравилось предложение урезать новогодний алкозагул

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу, 31 мая, рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году. Новогодние каникулы продлятся восемь дней по «техническим причинам», а 30 и 31 декабря останутся рабочими днями. Если документ одобрят, тогда его передадут на подпись премьер-министру.

Согласно Трудовому кодексу РФ, нерабочие праздничные дни на Новый год — с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января — Рождество. В 2018 и 2019 годах новогодние каникулы увеличились на два дня за счет 30 и 31 декабря.

Однако в прошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому автоматически присоединились к каникулам, а в 2018-ом так получилось за счет того, что субботу, 29 декабря, 2017 года перенесли на понедельник, 31 декабря. Таким образом, 30 и 31 декабря опять продлили отдых.

Это не новогодние каникулы станут короче, это просто часть новогодних гуляний и посиделок перенесётся на работу ???? — Алексей Пальчун (@palchun) 31 мая 2019 г.

Достаточно 4 выходных. С 31 декабря по 3 января. Будет 1 день на подготовку к празднику и три дня на отдых и краткосрочные поездки... — ☆★☆ Котофей Котофеевич ☆★☆ (@POLARSTAR681) 31 мая 2019 г.

Работаю на строительстве и реконструкции дорог в сёлах, и у меня с конца апреля и по всей видимости до декабря сплошной один ПОНЕДЕЛЬНИК ????, а выходные появятся зимой, и всё равно новогодние длинные считаю излишеством. — Юлай Салаватович (@fignyavce) 31 мая 2019 г.

если честно, многие дуреют с самого начала каникул — худая панда (@glenn1660) 31 мая 2019 г.

Да и правильно! — Roman Shatunov (@mr_black_jack) 31 мая 2019 г.

Давно пора укоротить этот всероссийский алкотур длинной в 10 дней. Вся страна,как в гипнотическом угаре бухает десять дней подряд, эти выходные на руку только торгашам,которые за 10 дней,так набивают себе карман,что потом остальной год твердят о низких ценах. — Василий Лобода (@Vasyaloboda) 31 мая 2019 г.

Действительно, в конце 2019 года 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому останутся рабочими днями, а новогодние каникулы не увеличатся. Выходные дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, предложили перенести на понедельник и вторник, 4 и 5 мая.

Соответствующее постановление правительства принимают ежегодно. При этом каждый раз предварительно согласовывают с профсоюзами и работодателями.

31 ТИПА рабочий день? Хаха. — Andrew Javarob (@taujavarob) 31 мая 2019 г.

10 лет в общепите, там ВООБЩЕ нет выходных, тем более в праздники! А медики и того хуже, день и ночь пашут. Так что ничего страшного и 31 поработаете НЕ бедолаги! — Alex Corvin (@MorningoonMars) 31 мая 2019 г.

Алилуйа! Печень шлет вам спасибо! — Rockets (@Rockets84969504) 31 мая 2019 г.

И? Можно подумать,это впервые-31 декабря,рабочий день)У меня сутки были 31 декабря и работали все дневные службы,как в обычный день) — КрасиваЯ СказкА (@medik2020) 31 мая 2019 г.

Слава богу... — Михаил Васильев. (@KaM_KocTonpaB) 31 мая 2019 г.

Давно пора прекратить этот пьяный загул бездельников на две недели. — Sergei Frolikov (@AsuraSerg) 31 мая 2019 г.

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова уточнила, что в 2020 году планируют сделать следующие дни отдыха — с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, 4 ноября. По ее словам, выходные с 4 и 5 января перенесут на май «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».

Травматолог только ЗА! — je suis vatnique (@lifashin) 31 мая 2019 г.

ну наконец то хоть кто то додумался остановить это...сколько раз говорил что экономике страны эта круговерть синиботская убытки приносит — Dzhon Novak (@dzhon_tk) 31 мая 2019 г.

31 декабря должно быть нерабочим. А то когда оливье крутить? — tab2334 ???????? (@tab2334) 31 мая 2019 г.

Наконец-то поняли, что это бредово на 10 дней выходные устраивать. Это ж с ума можно от них сойти. — Етишкин_Пистолет (@Yetishkin_P) 31 мая 2019 г.

если честно, то я "За"! Без малого - пол месяца - выходные!!! — Александров Максим (@nOaD7X5w7XllaLL) 31 мая 2019 г.