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13:46   31 Мая 2019
Медиа

Россиянам неожиданно понравилось предложение урезать новогодний алкозагул

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Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу, 31 мая, рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году. Новогодние каникулы продлятся восемь дней по «техническим причинам», а 30 и 31 декабря останутся рабочими днями. Если документ одобрят, тогда его передадут на подпись премьер-министру.

Согласно Трудовому кодексу РФ, нерабочие праздничные дни на Новый год — с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января — Рождество. В 2018 и 2019 годах новогодние каникулы увеличились на два дня за счет 30 и 31 декабря.

Однако в прошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому автоматически присоединились к каникулам, а в 2018-ом так получилось за счет того, что субботу, 29 декабря, 2017 года  перенесли на понедельник, 31 декабря. Таким образом, 30 и 31 декабря опять продлили отдых.

 

 

 

 

 

 

Действительно, в конце 2019 года 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому останутся рабочими днями, а новогодние каникулы не увеличатся. Выходные дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, предложили перенести на понедельник и вторник, 4 и 5 мая.

Соответствующее постановление правительства принимают ежегодно. При этом каждый раз предварительно согласовывают с профсоюзами и работодателями.

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова уточнила, что в 2020 году планируют сделать следующие дни отдыха — с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, 4 ноября. По ее словам, выходные с 4 и 5 января перенесут на май «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».

 

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #отдых #общество #праздники #новый год

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