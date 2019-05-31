Трое арзамасских подростков спасли от гибели на пруду мужчину

Трое подростков спасли тонувшего мужчину и сумели его реанимировать. Случай произошел в Арзамасе.

Об этом 31 мая стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Учащийся восьмого класса Макар Юматов, девятиклассник Сергей Пигалов, а также первокурсник Арзамасского техникума строительства и предпринимательства Владимир Волков заметили тонущего мужчину, когда гуляли возле пруда в Арзамасе.

В сообщении сказано, что мужчина планировал доплыть до середины пруда и обратно, но исчез с поверхности воды. Подростки, увидев это, сразу же бросились помогать утопающему, вытащив его из водоема. На берегу молодые парни не растерялись, вспомнили уроки ОБЖ и реанимировали мужчину. Только поэтому он остался жив.

«К тому моменту к месту происшествия прибыли медики, которых вызвали ребята. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время жизнь спасённого мужчины вне опасности», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас МЧС решает вопрос о награждении ребят за героический поступок.