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12:53   31 Мая 2019
Россия

Трое арзамасских подростков спасли от гибели на пруду мужчину

Трое арзамасских подростков спасли от гибели на пруду мужчину

Трое подростков спасли тонувшего мужчину и сумели его реанимировать. Случай произошел в Арзамасе. 

Об этом 31 мая стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. 

Учащийся восьмого класса Макар Юматов, девятиклассник Сергей Пигалов, а также первокурсник Арзамасского техникума строительства и предпринимательства Владимир Волков заметили тонущего мужчину, когда гуляли возле пруда в Арзамасе. 

В сообщении сказано, что мужчина планировал доплыть до середины пруда и обратно, но исчез с поверхности воды. Подростки, увидев это, сразу же бросились помогать утопающему, вытащив его из водоема. На берегу молодые парни не растерялись, вспомнили уроки ОБЖ и реанимировали мужчину. Только поэтому он остался жив. 

«К тому моменту к месту происшествия прибыли медики, которых вызвали ребята. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время жизнь спасённого мужчины вне опасности», — сообщили в пресс-службе. 

Сейчас МЧС решает вопрос о награждении ребят за героический поступок. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#мчс #россия #общество #подростки #спасение #арзамас

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